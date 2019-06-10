Уральские таможенники задержали автомобиль со 180 коробками контрафактной водки

Сотрудники Челябинской таможни при участии регионального пограничного управления ФСБ задержали автомобиль со 180 коробками контрафактного алкоголя. Как сообщили в ведомстве, в автомобиле «Фиат» таможенники обнаружили более 2,1 тыс. бутылок водки без акцизных марок. Хозяйка автомобиля рассказала, что алкоголь везли на свадьбу родственников в Екатеринбург из Казахстана.

Товар изъяли сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, говорится в сообщении ведомства.

Арина Магеррамова