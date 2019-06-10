На Ставрополье на орошение земель потратят 2,8 млрд рублей

В этом году на Ставрополье планируют построить более 10 тыс. га орошаемых земель, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. В рамках двух программ - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» и «Развитие экспорта продукции АПК» на орошение выделят 2,8 млрд руб.

Для наращивания экспорта регион планирует к 2024 году увеличить количество орошаемых земель с с нынешних 65 тыс. га до 165 тыс. га. За прошлые пять лет в регионе построили и реконструировали более 29 тыс. га орошаемых земель. Тогда затраты сельскохозяйственных организаций составили 2,1 млрд руб, из них 1,1 млрд руб. (53%) компенсировали средства господдержки.

Дарья Голякова