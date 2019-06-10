«Черкизово» инвестирует в развитие «Алтайского бройлера» 3 млрд рублей

Группа «Черкизово» заявила о планах инвестировать в развитие «Алтайского бройлера» 3 млрд руб. Проект по увеличению производственной мощности птицеводческого комплекса в регионе до 100 тыс. т в год предполагает строительство двух новых площадок откорма, элеватора на 30-60 тыс. т единовременного хранения, реконструкцию инкубатора, комбикормового завода и птицеперерабатывающего комплекса, говорится в сообщении компании.

В конце 2018 года «Алтайский бройлер» вошел в группу «Черкизово».

Оксана Павлова