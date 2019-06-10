Директора ООО «РостФинанс» осудили к реальному сроку за хищение средств вкладчиков

Ленинский районный суд Перми вынес приговор директору ООО «РостФинанс», обвинявшемуся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как установили следствие и суд, бизнесмен в ноябре 2013 года создал коммерческую организацию ООО «РостФинанс», в которую привлекались денежные средства населения под предлогом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан в кредитно-финансовых учреждениях и банках, а также их инвестирования перспективные и доходные организации с целью получения прибыли. В действительности же преступный умысел бизнесмена был направлен на хищение денег, а не на исполнение финансовых обязательств перед клиентами организации. Поступающие на счета ООО «РостФинанс» деньги обвиняемый присваивал и тратил на свои нужды. Для придания видимости законной финансовой деятельности он осуществлял выплаты платежей по кредитам вплоть до середины 2015 года из средств, которые получал от новых клиентов, однако затем прекратил платить.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшими были признаны более 270 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 31 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил бизнесмена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., а также взыскал в пользу потерпевших причиненный преступлением материальный вред. После оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.