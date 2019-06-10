Кубанское винное хозяйство «Раевское» признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Винное хозяйство “Раевское”», расположенное в станице Натухаевской города Новороссийска, банкротом. Как сообщается на сайте «Коммерсанта», в отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Лях. Судебное заседание по итогам процедуры назначено на 25 ноября 2019 года.

По данным системы Kad.arbitr, в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании несостоятельным ООО «Винное хозяйство “Раевское”» обратился в сентябре 2018 года некий Игорь Штука. Как следует из материалов дела, предъявленная к установлению задолженность общества перед заявителем в сумме 13,3 млн руб. установлена определениями краевого арбитража по делу о несостоятельности ЗАО «Агрофирма “Мысхако”». Судебными актами признаны недействительными сделками расчеты, совершенные путем передачи векселей между ЗАО «Агрофирма “Мысхако“» и ООО «Винное хозяйство “Раевское”». С последнего общества и решено взыскать 13,3 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винное хозяйство “Раевское”» зарегистрировано в станице Натухаевской города Новороссийска, уставный капитал общества – 10 тыс. руб. Полноценным владельцем компании является столичное ООО «Истфилд Агро». Убыток «Раевское» начало показывать с 2016 года (2016-й – 3,8 млн руб., 2017-й – 3,9 млн руб.). Выручка за 2017-й год у общества нулевая.

Дмитрий Михеенко