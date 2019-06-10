Из Пулково откроют прямые рейсы в китайский Куньмин

Начиная с 12 июня этого года, авиакомпания Lucky Air (дочернее предприятие китайского холдинга HNA Group) запускает регулярные прямые рейсы между Петербургом и Куньминем (КНР). Направление и авиаперевозчик являются новинками летнего расписания аэропорта Пулково. Полеты будут выполняться до 25 октября, сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы Lucky Air между Петербургом и Куньминем будут осуществляться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, что в настоящий момент самолеты летают из Пулково также в другие китайские города: Гуанчжоу, Нанкин, Пекин, Сиань, Урумчи, Ухань, Ханчжоу, Хайкоу, Чэнду, Шанхай и Шеньчжень.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время из Петербурга могут запустить авиарейсы во вьетнамский Хошимин.