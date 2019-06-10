Северо-Запад Ижевска без пробок

Научно-исследовательский институт транспорта и дорожного хозяйства по инициативе строительных компаний «Острова» и «АСПЭК-Домстрой» разработали и презентовали проект развития пяти ключевых перекрестков возле строящейся территории городка Металлургов в Ижевске. Власти города вместе с экспертами рассмотрели предложенные пути решения транспортной загрузки в районе улиц Тарасова, Холмогорова, Пушкинская, 50 лет ВЛСКМ и 10 лет Октября. Разработчики предложили расширить некоторые участки дорог, изменить работу светофоров и переразметить полосы для того, чтобы решить проблему с пробками. По мнению специалистов, такие меры могут быть гораздо эффективнее и дешевле, чем продление улицы 10 лет Октября и соединение участков улиц Фруктовой и Удмуртской.

Фото: Диля Ахмадишина

Предложения по улучшению транспортной ситуации на северо-западе Ижевска обсудили на круглом столе в медиагруппе «Центр». По словам генерального директора группы компаний «Острова» Дмитрия Данилова, их проект под названием «Новый город» на ул. 50 лет ВЛКСМ и Тарасова предполагает развитие большой части Ижевска, где уже сейчас требуется решить вопрос с транспортной разгрузкой. Также территория, прилегающая к ТРЦ «Талисман» и граничащая по речке Подборенка с «Новым городом» в ближайшей перспективе планирует развивать компания «АСПЭК-Домстрой». «Мы всегда ставим перед собой задачу, что те проекты, которые мы делаем, должны улучшать, а не ухудшать ситуацию. Мы понимали, что, если мы не решим проблему транспортной загрузки, в дальнейшем она будет только усугубляться. Мы знаем, что в перспективе в Ижевске возможно продление улицы 10 лет Октября и соединение участков улиц Фруктовой и Удмуртской, но каждый раз в городе не хватает ресурсов для того, чтобы это реализовать. Жизнь не стоит на месте, поэтому нужно двигаться дальше. Мы совместно с компанией «АСПЭК» обратились с этим вопросом к федеральным экспертам», — отметил господин Данилов.

Дмитрий Данилов Фото: Диля Ахмадишина

Проект развития пяти ключевых перекрестков на территории городка Металлургов в Ижевске презентовал эксперт НИИ транспорта и дорожного хозяйства, главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Юрий Почивалов. Он отметил, что специалисты с помощью квадрокоптера исследовали узлы, которые прилегают к рассматриваемой территории. «В итоге мы выяснили, что даже на первом этапе застройки на многих перекрестках возникают заторовые ситуации. По многим направлениям мы установили превышение критичного уровня загрузки. Поэтому для каждого узла мы предлагаем определенные решения, позволяющие повысить пропускную способность, тем самым добиться приемлемого уровня загрузки», — пояснил господин Почивалов.

Так, специалисты предлагают сделать ул. Тарасова двусторонней и расширить с двух до трех полос проезжую часть по ул. 50 лет ВЛКСМ. При этом на пересечении ул. Тарасова с ул. 50 лет ВЛКСМ предлагается добавить дополнительную четвертую фазу светофора для выезда с ул. Тарасова.

Еще один проблемный участок — пересечение улиц Холмогорова и Удмуртская, там эксперты предлагают переразметить полосы, добавив дополнительные левоповоротные полосы, и одну из полос использовать для встречного левоповоротного потока с ул. Удмуртской на ул. Холмогорова.

На перекрестке Пушкинской и 10 лет Октября специалисты хотят ввести островки безопасности для поэтапного перехода пешеходных потоков, а также изменить работу светофоров. По ул. Пушкинской со стороны ул. Холмогорова до и после перекрестка рассматривается вариант по расширению проезжей части с двух до трех полос. Расширение предполагается по ул. Пушкинской и со стороны ул. Майской перед перекрестком с трех полос до четырёх.

Переразметить эксперты советуют и ул. 10 лет Октября, там они предлагают сделать две полосы от перекрестка с ул. Пушкинской и три полосы к перекрестку.

Игорь Сальников Фото: Диля Ахмадишина

По словам заместителя главы администрации Ижевска Игоря Сальникова, такие решения сегодня нужны городу, но к ним надо подходить комплексно. «Было предложено продолжить обсуждение данной схемы, потому как у некоторых членов технического совета были некие замечания, связанные с тем, что не все перекрестки в рассматриваемом квадрате были оценены с точки зрения пропускной способности. Также не были оценены перекрестки, которые примыкают к данному квадрату. В ближайшее время быстрые решения, связанные с перенастройкой светофоров, будут внедрять», — отметил господин Сальников.

Михаил Блинкин Фото: Диля Ахмадишина

По словам научного руководителя Научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства, председателя общественного совета Министерства транспорта России Михаила Блинкина, в Ижевске по сравнению с другими российскими городами достаточно приличный показатель плотности улично-дорожной сети к площади застроенной территории. «Показатель плотности населения к застроенной территории показывает антиавтомобильную плотность: плотность городов, которые хотят ездить на автомобилях гораздо ниже. В Ижевске в норме распределение населения по пользованию общественным и личным транспортом — две трети ездят в общественном транспорте. Эти и другие результаты показывают, что локальные задачи можно успешно решать. Они вполне работоспособны и перспективны. Если мы объединим этот интерес с заинтересованностью девелоперского бизнеса, что мы уже наблюдаем, это будет конкурентное преимущество Ижевска», — считает господин Блинкин.

По словам заместителя начальника управления «Управтодора» Удмуртии Сергея Ильина, федеральные программы по финансированию расписаны до 2024 года, и такую схему, возможно, получится начать реализовывать с 2020 и продолжить в последующие годы. «Здесь возможны варианты прямых субсидий. Если город попросит, мы будем решать эти проблемы имеющимися средствами», — отметил Сергей Ильин.

Заведующий кафедрой физической и общественной географии УдГУ и лабораторией пространственных исследований Валерий Сидоров подчеркнул, что к таким исследовательским работам можно привлекать в том числе и местных специалистов, поскольку у них уже может быть готовая база данных. Также он отметил важность работы городских властей с местными застройщиками. «В Ижевске 25 застройщиков и в ближайшие два года будет строиться около 100 жилых зданий, причем многие из них повышенной высотности. Это все радикально изменит интенсивность транспортных потоков. Городские власти должны помочь наладить сотрудничество застройщиков», — пояснил господин Сидоров.

В свою очередь, гендиректор группы компаний «Острова» заявил, что работа федеральных экспертов превзошла их ожидания. «Мы увидели альтернативу глобальным решениям: сегодня по каждому из пяти локальных участков сформулированы абсолютно понятные и точные предложения, которые город в силах реализовать», — отметил Дмитрий Данилов.

Глава города Олег Бекмеметьев согласился с тем, что порой достаточно корректировки работы светофоров, локальных расширений и устройства карманов для того, чтобы разгрузить улицы. «Мы с коллегами сошлись во мнении, что такой анализ требуется для всего города», - прокомментировал господин Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Игорь Сальников отметил, что работа с федеральными экспертами в Ижевске только начинается.