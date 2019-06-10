В Верхотурье незаконно вырубили лес на 11,8 млн рублей

11 июня, вторник
Прокуратура Верхотурского района по итогам проверки обнаружила факт незаконной вырубки 2,5 га деревьев на территории районного лесничества МУП «Агролесхоз». По данным ведомства, общий объем вырубленной древесины составил 500 куб. м, а ущерб, причиненный государству, — 11,8 млн руб.
Известно, что участок земли, на котором вырубили лес, находится в аренде у индивидуального предпринимателя. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с него причиненный государству ущерб в полном объеме. Верхотурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Позднее ответчик заявлял, что лес вырубили из-за ошибки деления территории. Однако суд признал его доводы несостоятельными.