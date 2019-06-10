«Смотрящего» по Геленджику взяли под стражу

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали одного из членов организованного преступного сообщества, т. н. «смотрящего» по Геленджику, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, мужчина причастен к мошеннической схеме вымогательства 2 млн руб. у одного из новороссийских предпринимателей за оказание содействия по сдаче в эксплуатацию строительного объекта. По данному факту в Новороссийске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Сергей Иванов