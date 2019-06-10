«Единая Осетия» оторвалась от конкурентов

На парламентских выборах в Южной Осетии с большим отрывом лидирует партия президента Анатолия Бибилова «Единая Осетия». Оппозиционеры заявляют о нарушениях в ходе голосования, однако их обращения пока остаются без ответа.

В понедельник глава ЦИК Южной Осетии Белла Плиева огласила предварительные результаты голосования на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, лидирует партия «Единая Осетия», набравшая (согласно данным после обработки 60% бюллетеней) 37,26% голосов. Народная партия получает 23,47% голосов, партия «Ныхас» — 17,56%.

Скорее всего, окончательные результаты голосования будут подведены в ближайшие два дня, однако уже сейчас можно говорить, что расстановка сил если и изменится, то не кардинально, тем более что представители «Единой Осетии» лидируют и в 17 одномандатных округах.

Парламент Южной Осетии избирается по смешанной системе — 17 депутатов проходят по партийным спискам и еще 17 выбираются по одномандатным округам.

В отличие от большинства предыдущих выборов в Южной Осетии, на этот раз предвыборная гонка обошлась практически без скандалов. Если не считать несколько острых моментов на телевизионных дебатах, агитация шла достаточно спокойно. А вот в день выборов произошел, пожалуй, единственный громкий инцидент — две оппозиционные партии «Ныхас» и «Фыдыбаста» — заявили о нарушениях в ходе голосования на избирательном участке, расположенном в Северной Осетии, где традиционно голосует больше половины всех избирателей. Наблюдатели засняли палатку, в которой людям, приходившим на участок, раздавали деньги. Появились заявления о том, что делается это в интересах партии «Единая Осетия».

В ответ генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев заявил, что не видит в этом «ничего страшного», и заверил, что совместно с правоохранительными органами России «будет проведена проверка».

Такая постановка вопроса не устроила представителей оппозиции и в понедельник появилась пока не подтвержденная информация, что они будут добиваться отмены результатов голосования.

Стоит отметить, что неформальный лидер партии «Ныхас», бывший президент Южной Осетии Леонид Тибилов не смог победить в своем избирательном округе, где он шел в парламент в качестве одномандатника. В то же время Народная партия, которая, с большой долей вероятности, займет второе место, резко прибавила в рейтингах за несколько недель до выборов, когда агитировать за нее приехал другой экс-президент — Эдуард Кокойты, ушедший в отставку после крупных акций протеста зимой 2011 года. Напомним, в то время своим преемником он называл нынешнего президента Анатолия Бибилова, однако тот проиграл Алле Джиоевой. Тогда ЦИК Южной Осетии отменил результаты выборов, что спровоцировало новые митинги и протесты, приведшие к перевыборам, на которых победил Леонид Тибилов.

Заур Фарниев, Владикавказ