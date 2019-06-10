В Перми прошел уникальный бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

6–8 июня в Перми проходил Летний бизнес-форум специалистов индустрии развлечений при поддержке Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Организатором мероприятия выступил Центральный парк развлечений имени Горького, а партнерами – группа компаний «Авира» и Активити-парк «Sky Trip».

В Перми прошел Летний бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

Главной задачей бизнес-форума было объединить усилия представителей индустрии развлечений для обсуждения и эффективного решения вопросов, стоящих перед отраслью в стране и регионах. Мероприятие направлено на обмен опытом и поиск совместных решений среди руководителей открытых городских парков и крытых торгово-развлекательных центров, производителей и поставщиков аттракционов, представителей государственной власти.

Алексей Грибанов: «Парк Горького постоянно удивляет новациями»

Форум стартовал на площадке Парка имени Горького. «Рашид Габдуллин создал в центре города сказку, куда с удовольствием приходят и взрослые, и дети, – такими словами открыл форум Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы – Парк Горького постоянно удивляет новациями. Большое число мероприятий, в том числе городских, проходит на территории парка. Самое главное, что парк развивается, каждый год появляются новые аттракционы, здесь работает огромное количество молодых и талантливых людей».

Роман Романов: «Мы выбрали город Пермь, потому что здесь накоплено большое количество опыта»

Мероприятие собрало более 40 гостей и участников из разных городов страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ижевска, Нижнего Тагила, Якутска, Крыма и других. Приняли активное участие и такие известные по всей стране специалисты индустрии развлечений, как президент НП «САПИР» Роман Романов, вице-президент НП «САПИР» Анатолий Боярков, генеральный директор АО «Проекты Татарстана» Айрат Гайфутдинов, вице-президент и руководитель международных профессиональных образовательных туров НП «САПИР» Федор Гавриченко. Серию докладов открыл Роман Романов: «Наша ассоциация профессионально занимается развитием индустрии развлечений. Мы выбрали город Пермь, потому что здесь накоплен большой опыт. Парк Горького неоднократно принимал участие и становился победителем конкурса «Хрустальное колесо». Здесь ведется очень большая работа, которую можно тиражировать на территории всей России».

Рашид Габдуллин поделился своим опытом развития парка

В ходе встречи обсуждались такие актуальные вопросы, как роль парков в городской среде, тренды развития, новации урбанистики, популярные форматы детских развлекательных центров и многое другое. Генеральный директор ЦПР имени М. Горького Рашид Габдуллин рассказал о методах эффективного управления такими объектами, об инновациях, внедряемых в Парке Горького, поделился своим опытом работы в рамках концессионного соглашения на примере эффективного управления Горнолыжным центром «Губаха».

7 июня организатором дня стала Группа компаний «Авира», которая презентовала возможности своего производства. Завершился форум кейсом от Активити-парка «Sky Trip» с участием известных пермских бизнес-тренеров Галины Черноваловой и Дениса Пестова.

В рамках мероприятия для гостей города была организована интересная развлекательная программа. Члены бизнес-форума приняли участие в экскурсии по знаковым местам Перми, побывали на прогулке по Каме и посетили культурный кластер «Завод Шпагина».