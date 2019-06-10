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В Перми прошел уникальный бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

6–8 июня в Перми проходил Летний бизнес-форум специалистов индустрии развлечений при поддержке Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Организатором мероприятия выступил Центральный парк развлечений имени Горького, а партнерами – группа компаний «Авира» и Активити-парк «Sky Trip».

В Перми прошел Летний бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

В Перми прошел Летний бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

Главной задачей бизнес-форума было объединить усилия представителей индустрии развлечений для обсуждения и эффективного решения вопросов, стоящих перед отраслью в стране и регионах. Мероприятие направлено на обмен опытом и поиск совместных решений среди руководителей открытых городских парков и крытых торгово-развлекательных центров, производителей и поставщиков аттракционов, представителей государственной власти.

Алексей Грибанов: «Парк Горького постоянно удивляет новациями»

Алексей Грибанов: «Парк Горького постоянно удивляет новациями»

Форум стартовал на площадке Парка имени Горького. «Рашид Габдуллин создал в центре города сказку, куда с удовольствием приходят и взрослые, и дети, – такими словами открыл форум Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы – Парк Горького постоянно удивляет новациями. Большое число мероприятий, в том числе городских, проходит на территории парка. Самое главное, что парк развивается, каждый год появляются новые аттракционы, здесь работает огромное количество молодых и талантливых людей».

Роман Романов: «Мы выбрали город Пермь, потому что здесь накоплено большое количество опыта»

Роман Романов: «Мы выбрали город Пермь, потому что здесь накоплено большое количество опыта»

Мероприятие собрало более 40 гостей и участников из разных городов страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ижевска, Нижнего Тагила, Якутска, Крыма и других. Приняли активное участие и такие известные по всей стране специалисты индустрии развлечений, как президент НП «САПИР» Роман Романов, вице-президент НП «САПИР» Анатолий Боярков, генеральный директор АО «Проекты Татарстана» Айрат Гайфутдинов, вице-президент и руководитель международных профессиональных образовательных туров НП «САПИР» Федор Гавриченко. Серию докладов открыл Роман Романов: «Наша ассоциация профессионально занимается развитием индустрии развлечений. Мы выбрали город Пермь, потому что здесь накоплен большой опыт. Парк Горького неоднократно принимал участие и становился победителем конкурса «Хрустальное колесо». Здесь ведется очень большая работа, которую можно тиражировать на территории всей России».

Рашид Габдуллин поделился своим опытом развития парка

Рашид Габдуллин поделился своим опытом развития парка

В ходе встречи обсуждались такие актуальные вопросы, как роль парков в городской среде, тренды развития, новации урбанистики, популярные форматы детских развлекательных центров и многое другое. Генеральный директор ЦПР имени М. Горького Рашид Габдуллин рассказал о методах эффективного управления такими объектами, об инновациях, внедряемых в Парке Горького, поделился своим опытом работы в рамках концессионного соглашения на примере эффективного управления Горнолыжным центром «Губаха».

7 июня организатором дня стала Группа компаний «Авира», которая презентовала возможности своего производства. Завершился форум кейсом от Активити-парка «Sky Trip» с участием известных пермских бизнес-тренеров Галины Черноваловой и Дениса Пестова.

В рамках мероприятия для гостей города была организована интересная развлекательная программа. Члены бизнес-форума приняли участие в экскурсии по знаковым местам Перми, побывали на прогулке по Каме и посетили культурный кластер «Завод Шпагина».

Члены бизнес-форума приняли участие в экскурсии по знаковым местам Перми

Члены бизнес-форума приняли участие в экскурсии по знаковым местам Перми


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