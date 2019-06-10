Генетический скандал в Индии

Поступок неграмотного индийского фермера стал поводом для разбирательства национального размаха: как оказалось, он выращивал генетически модифицированные баклажаны. Лоббистские группы противников ГМО подали жалобу в Верховный суд Индии, требуя полного запрета генетически модифицированных культур. Но, возможно, эта битва уже проиграна.



Группа активистов—противников ГМО в апреле случайно обнаружила, что фермер из штата Харьяна выращивает трансгенные баклажаны, и широко оповестила об этом общественность и власти. По всей видимости, неграмотный крестьянин купил посадочный материал у неизвестного продавца в центре деревенской цивилизации — на автобусной остановке. Ему нужен был сорт, устойчивый к вредителям, и продавец удовлетворил его желание; фермер и не подозревал, что покупает ГМО.

Государственное национальное бюро генетического многообразия растений провело анализ и подтвердило, что фермер посадил и собрал трансгенные баклажаны — по крайней мере три участка генома овоща оказались изменены. Исследование образцов продолжается, но власти никак не могут понять, откуда мог взяться трансгенный баклажан. Вероятно, он попал в Индию из соседней страны Бангладеш, где ГМО не запрещены, в том числе подобного рода баклажаны — вполне законное растение.

С 2001 года индийские фермеры получили доступ к множеству запрещенных семян: они появились на черном рынке. К примеру, несколько разновидностей запрещенного генно-модифицированного хлопчатника успешно выращивается во многих индийских штатах, а генно-модифицированная соя прекрасно растет в штате Гуджарат — это находка еще 2017 года. Надо сказать, что один сорт генно-модифицированного хлопчатника по-прежнему — с 2002 года — разрешен к культивированию.

Был одно время и генно-модифицированный сорт баклажан, устойчивый к вредителям, дозволенный к выращиванию в Индии. Его вывела индийская биотехнологическая компания Mahyco. Но в 2010 году правительство уступило давлению противников ГМО и наложило мораторий на его использование. Подобный же случай вышел и с высокопродуктивной генно-модифицированной горчицей: ее культивирование власти разрешили было в 2017 году, но общественность опять-таки была против, и правительству пришлось согласиться с тем, что, прежде чем окончательно допустить ГМО на поля, нужно проверить, не опасны ли они для пчел.

ГМО-культивирование парализовано политическими интересами, говорит Дипак Пентал, бывший профессор генетики из Университета Нью-Дели и автор генно-модифицированной горчицы, а ситуация серьезная: сельскохозяйственное производство не поспевает за ростом населения из-за вредителей и абиотического стресса (воздействия неблагоприятных факторов на сельскохозяйственные культуры — вроде засухи, дефицита минеральных веществ в почве и т. п.), но все эти напасти будут только усиливаться по мере глобального потепления. Фермерам нужны стойкие сорта культурных растений, и именно генные технологии способны им помочь.

Пока что Пентал еще надеется, что его генно-модифицированная горчица окажется на индийских полях. По его мнению, в ее пользу должны сыграть такие факторы, как заметная нехватка пищевых растительных масел (горчица — одна из важных для Индии масличных культур) и достоверные данные о безопасности культивирования генно-модифицированного рапса — близкого родственника горчицы.

Забавно, что работа Дипака Пентала, когда он выводил свою сверхурожайную горчицу, финансировалась индийским государством.

Сейчас генно-модифицированные культуры разрешены к использованию в 26 странах мира. В России на ГМО наложен полный запрет, есть даже сложности с исследовательскими работами; в большинстве других стран мира ГМО также запрещены — общественное мнение преимущественно против них. Противникам ГМО представляется, что культивирование таких растений и производство из них пищевых продуктов опасно и для здоровья человека, и для биоразнообразия в природе.

Активисты также ставят под сомнение, что ГМО так эффективны, как рассказывают об этом их создатели.

Геннадий Личинский