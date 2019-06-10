Диабет второго типа грозит инсультом

Связь между диабетом и инсультом была известна и прежде, но, как выяснили исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета, диабет второго типа, начавшийся в среднем возрасте, заметно повышает риск ишемического инсульта.

Ян Жунжун, автор исследования, показал, что больные диабетом второго типа на 30% чаще получают инсульт, чем люди без диабета. Кроме того, средний просвет кровеносных сосудов в головном мозге диабетиков вдвое уже, чем у здоровых.

Ишемический инсульт вызывается закупоркой сосудов и случается в четыре раза чаще, чем геморрагический —кровоизлияние в мозг.

Диабет второго типа уже давно ассоциируется с повышенным риском развития инсульта, но не была понятна роль этого фактора в сравнении с другими: плохим состоянием окружающей среды, наследственностью и т. п. Чтобы установить роль диабета, исследователи из Тяньцзиньского университета анализировали данные о 33 тыс. близнецов из шведского реестра. Все эти люди родились до 1958 года. Ни у кого из них не было признаков сужения сосудов головного мозга или инсульта до 60 лет.

Чуть менее 4% группы заболели диабетом второго типа в среднем возрасте; более 9% после 60 лет получили инсульт или у них обнаружилось сужение кровеносных сосудов в головном мозге.

После корректировки данных с учетом других факторов риска (курение, ожирение и т. д.) исследователи установили, что больные диабетом второго типа имеют повышенный риск ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта. Ян Жунжун предупредил, что окончательных выводов делать не следует, но констатировал, что генетические факторы и состояние окружающей среды не могут объяснить такой повышенной заболеваемости. «Причины возникновения диабета второго типа до конца не ясны,— говорит Ян Жунжун,— но точно известно, что уровень холестерина в крови диабетиков превышает норму. Возможно, этим объясняется сужение просвета сосудов в мозге, что может привести к инсультам».

Доктор Джоэл Зонсейн, директор клинического диабетического центра в Медицинском центре Монтефиоре в Нью-Йорке, заметил, что у шведов диабет второго типа встречается существенно реже, чем у американцев. Тем важнее своевременная постановка диагноза и снижение факторов риска.

«Отказаться от курения важно, очень важно лечить высокое кровяное давление, которое часто приводит к инсультам,— предупреждает он.— Больные диабетом, кроме того, должны принимать статины, чтобы держать холестерин в норме, и противодиабетические лекарства».

Ян Жунжун также считает, что снижение факторов риска — ключевое условие в предупреждении диабета второго типа: «Пациентам следует вести здоровый образ жизни, то есть регулярно делать физические упражнения, правильно питаться, держать в норме вес, отказаться от курения, а также контролировать содержание сахара в крови. Все это снизит риск возникновения инсульта в старости».

Кирилл Кривов