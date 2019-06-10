В модернизацию уфимских НПЗ «Башнефти» вложат около 7 млрд рублей

«Роснефть» планирует в 2019-2020 годах направить на модернизацию нефтеперерабатывающих производств в составе группы 148,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонс закупок компанией строительно-монтажных работ. На долю башкирских НПЗ «Башнефти» приходится небольшая часть этой суммы — 6,8 млрд руб. на два года. Расходы предусмотрены на восстановление установки гидрокрекинга «Уфанефтехима», пожар на которой в июле 2016 года унес жизни шестерых рабочих, на реконструкцию комплекса по производству ароматических углеводородов «Уфанефтехима», а также на строительство установки замедленного коксования.

В группу «Башнефти» входят три НПЗ («Новойл», УНПЗ, «Уфанефтехим») и «Уфаоргсинтез».

Ирина Самойлова