Минсельхоз Татарстана рассчитывает на компенсацию ущерба от гибели озимых

Минсельхоз Татарстана направило документы в федеральное ведомство для компенсации ущерба от гибели озимых в 2019 году. Об этом «Татар-информ» заявил замминистра республики Ильдус Габдрахманов.

Напомним, осенью 2018 года было посеяно 553 тыс. га озимых, из которых 218 тыс. га погибли. По оценкам татарстанского правительства, ущерб составляет 1,6 млрд руб. Весной на территории республики было введено чрезвычайное положение из-за гибели озимых, которое распоряжением президента Рустама Минниханово было отменено лишь 5 июня.

В региональном министерстве рассчитывают получить «хотя бы частичную финансовую помощь». По словам господина Габдрахманова, федеральное ведомство проведет экспертизу для оценки ущерба.

В этом году режим ЧС был введен в семи регионах. В Забайкальском крае, Чечне и Мордовии уже проведены анализ и оценка. Ущерб там оценили в сумме 1,8 млрд руб.

“Ъ-Казань”