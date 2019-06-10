В Краснодаре продлят маршрут автобуса № 31

С 15 июня автобус № 31 будет подъезжать к домам по улице Покрышкина, 2/1 — 4/9. В мэрии кубанской столицы сообщили, что изменения внесены по просьбе жителей данных домов.

«После ремонта улице Покрышкина от улицы Дзержинского до дома № 2/2 запланировали продление маршрута, поскольку по ранее существующей дороге это сделать было невозможно», - сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По словам чиновника, увеличение маршрута не повлияет на интервал движения транспорта. С понедельника по пятницу ежедневно на линии работают 23 машины. В субботу, воскресенье и праздники — 20. В выходные интервал движения составляет 10 минут. Время отправления первого и последнего рейса от остановки по улице Покрышкина составляет 5:30 и 22:20.

Ремонт улице Покрышкина на участке от Дзержинского до дома № 2/2 протяженностью 0,9 км предполагает замену покрытия проезжей части, устройство тротуаров и обновление дорожных знаков.

Василий Хитрых