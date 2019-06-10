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Дисквалифицирован гендиректор УК «Этажи»

Мировой судья дисквалифицировал генерального директора ООО «Управляющая компания „Этажи“» Евгения Гусева. Основанием для этого послужило административное дело, возбужденное инспекцией государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края. Поводом для привлечения к ответственности послужило невыполнение в установленный срок предписания ИГЖН об устранении многочисленных нарушений, выявленных в многоквартирном доме №85 по улице Крупской.

Как сообщает ИГЖН, назначая наказание, судья учел характер совершенного административного правонарушения, степень общественной опасности выявленных нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью как для граждан, которые проживают в указанном многоквартирном доме, так и для окружающих, а также данные о личности виновного.

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