Самую дорогую квартиру в Казани оценили в 139 млн рублей

Самая дорогая квартира в Казани стоит 139 млн руб., такие данные приводит портал «Мир квартир», проанализировав объявления о продаже недвижимости в многоквартирных домах со всей России. Ее площадь 360 кв. м. Квартира находится в жилом комплексе «Ренессанс» на улице Касаткина на последнем этаже.

«Из окон открывается вид на Казанский Кремль и акваторию реки, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор. В интерьере всё пронизано авторским подходом»,— указывается в объявлении.

Казанская квартира вошла в пятерку самых дорогих квартир. Самой дорогой квартирой в России стало жилое помещение (530 кв. м), расположенное на 14-м этаже в здании гостиницы «Москва» с видом на Госдуму и Манежную площадь Москвы. Ее стоимость — 1,7 млрд руб.

“Ъ-Казань”