Завершено расследование дела в отношении экс-руководителя саратовского Росприроднадзора

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрея Андрющенко. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере.

Следствие считает, что господин Андрющенко весной 2018 года получил от представителей ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» две пополняемые топливные карты. Взятка предназначалась за смягчение ответственности за выявленные сотрудниками управления Росприроднадзора по Саратовской области нарушений в работе ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Летом 2018 года обвиняемый неоднократно использовал неправомерно полученные им топливные карты, осуществляя заправку бензином в личных целях. Ущерб составил более 40 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Андрей Андрющенко признает вину и сотрудничает со следствием.

Сергей Петунин