Финалисты дошли до последнего

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли все-таки растянулся на максимальную — в семь матчей — дистанцию. «Сент-Луис Блюз», который имел прекрасный шанс выиграть трофей, не доводя дело до этой встречи, его все-таки упустил. В шестой игре он уступил «Бостон Брюинс» дома — 1:5, хотя счет совсем не соответствует содержанию этой схватки.

После этого матча тренера «Сент-Луиса» Крейга Беруби, конечно, спросили, насколько он расстроен по поводу того, что его команде придется играть в седьмой игре финала. Беруби, сделав паузу, придумал, как ловко уйти от ответа, сказав, что, если бы ему задали такой вопрос четыре месяца назад, в тот момент, когда «Блюз» отчаянно боролся за попадание в play-off и не смотрелся претендентом на трофей, он, конечно, с удовольствием согласился бы на подобный сценарий. Тренер имел в виду, разумеется, что в июньском контексте принять его, этот седьмой матч, было гораздо сложнее.

Все понятно. Крейг Беруби, все хоккеисты «Сент-Луиса» в этот вечер не могли не чувствовать себя людьми, только что запоровшими идеальный шанс взять первый в клубной истории Кубок Стэнли. Нужна всего одна победа — на своем льду, перед переполненными и фантастически горячими трибунами. И начало матча вроде бы неплохое — «Бостон» все время под давлением, его голкипер Тукка Раск все время в игре. Да нет, наверняка почти половину первого периода и те, кто наблюдал за матчем со стороны, и те, кто в форме «Блюз» находился непосредственно на льду, были уверены, что все сложится как надо, что наиболее очевидный план — извлечь из давления хотя бы гол, а потом дожимать «Бостон» — сработает.

План не сработал, и нетрудно было догадаться, кто, когда матч завершится, будет больше всего сокрушаться по этому поводу. Естественно, волосы на себе рвал Райан О`Райлли — лучший центрфорвард «Сент-Луиса», игрок, выходящий на площадку в любой похожей на критическую ситуации, выручающий чаще других. Теперь он не выручил, а, наоборот, подвел.

В середине первого периода «Сент-Луис» напоролся на удаление. То, что на скамейку штрафников уселся Брейден Шенн,— было еще полбеды. Настоящая беда пришла чуть позже, через минуту, когда О`Райлли, выкидывая шайбу из своей зоны, перебросил ее через заградительное стекло. А это карается двумя минутами штрафа. «Бостон» остался впятером против трех соперников, и Брэд Маршан открыл счет.

Это был страшный удар по «Сент-Луису», не материальный, что ли, прежде всего, а психологический: все шло как надо, а из-за дурацкой ошибки повернуло не в ту сторону. Но удар еще можно было переварить — немножко бы везения, пару проявлений слабости у противников.

Ничего такого «Сент-Луис» не дождался. После пропущенного гола он был совсем неплох. Но неплох, да нет, потрясающе хорош был и Раск, выручавший «Бостон» после смертельно опасных бросков от Колтона Парайко, Брейдена Шенна. И с везением возникли проблемы. Речь в первую очередь об эпизоде из второго периода, когда Алексу Пьетранджело удалось наконец Раска проткнуть. Шайба уже готова была запрыгнуть за «ленточку» за его спиной, но ее в воздухе смог подцепить на крюк клюшки защитник «Бостона» Чарли Макэвой.

А в заключительном периоде рикошеты вылились в корявый гол его партнера Брэндона Карло. А потом эталонно пальнул в девятку Карсон Кулман, и «Бостон» повел уже 3:0. Шайба в ответ от не сдававшегося О`Райлли ситуацию изменить не могла: слишком велик отрыв, слишком мало времени до сирены. На финише «Бостон», ловивший «Сент-Луис» на контратаках, забросил еще две шайбы, вторую — в пустые ворота, и из команды, находящейся на грани поражения, снова превратился в фаворита финала. Седьмой матч ведь пройдет в среду на его площадке.

Впрочем, прежде чем списывать «Сент-Луис» со счетов, нужно кое-что узнать об особенностях его выступления в сезоне в целом и в нынешнем play-off в частности. Первая относится к голкиперу Джордану Биннингтону, который практически неизменно после неудачного матча что в регулярном первенстве, что в кубковой стадии выдавал матч-шедевр, обеспечивая своей команде победу. Вторая — собственно к «Сент-Луису». Забавно, но факт: в этом play-off он значительно надежнее играет в гостях, нежели дома, как бы ни располагала домашняя обстановка к подвигам. У себя «Сент-Луис» проиграл 7 из 13 матчей, на площадке соперников добился 9 выигрышей в 11 встречах. В финале, между прочим, он уже успел дважды справиться с «Брюинс» в бостонском дворце.

Алексей Доспехов