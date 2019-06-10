Суд посчитал неправомерной рекламу челябинского ритейлера с обещанием «пылесоса в подарок»

Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе решение Челябинского УФАС о том, что реклама торговой сети RBT со сведениями «пылесос в подарок при покупке стиральной машины Haier» вводит покупателей в заблуждение.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, рекламное объявление распространялось в прошлом году в магазинах сети. На нее пожаловался гражданин, который указал, что фактически покупатель заключал два договора купли-продажи, то есть не получал пылесос в подарок, а приобретал два товара, на которые ему предоставляли скидку. УФАС сочло доводы заявителя обоснованными, поскольку подарок должен передаваться по договору дарения.