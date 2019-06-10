Каждый десятый житель России хотя бы раз в жизни прибегал к методам нетрадиционной медицины

Каждый десятый российский сотрудник хотя бы раз в жизни прибегал к помощи нетрадиционной медицины, показало исследование экспертов проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведенное для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год. В обращении к методам нетрадиционной медицины признались 9,5% российских работников. Более половины из них делали это, имея полис добровольного медицинского страхования.

По ранее озвученной оценке «АльфаСтрахование», полисами добровольного медицинского страхования в течение года пользуются более 80% обеспеченных ими сотрудников. Однако, как выяснилось, в случае недомогания сразу к врачу идет лишь каждый третий (32%). При этом 67% опрошенных занимаются самолечением – учитывают предыдущий опыт болезни и покупают те лекарства, которые раньше помогали им при том или ином заболевании. Еще практически 40% следуют в этом вопросе советам родных и близких, 26% в случае легких недомоганий опираются на рекомендации фармацевта, 13% анализируют симптоматику в интернете.

Кроме того, каждый десятый респондент хотя бы раз в жизни прибегал к услугам знахарей, ведуний, шаманов. Среди обратившихся к нетрадиционной медицине 55% не помогли традиционные способы лечения, 34% воспользовались этой возможностью по совету тех, кому подобная практика дала желаемый результат, 8% признались, что просто поддались соблазну удовлетворить свое любопытство.

«Россияне по разным причинам пренебрегают визитами к врачу и выбирают альтернативные способы поправить здоровье. Среди них и мало предсказуемое самолечение, и совершенно непредсказуемая нетрадиционная медицина. Популярность самолечения можно объяснить обилием различных медицинских интернет-ресурсов, на которых пациенты ищут информацию по симптоматике, потом самостоятельно назначают себе лекарства, а приходя за ними в аптеку, пытаются найти подтверждение правильности выбранного лечения, советуясь с фармацевтами. Идя таким путем, в большинстве случаев человеку удается лишь купировать симптомы заболевания, настоящая же причина недомогания остается не пролеченной. Это может привести к переходу болезни в хроническую стадию», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

По исследованию Росстата, проведенному в 2018 г., более 2% россиян вместо визита к врачу обращались к народным целителям, знахарям или экстрасенсам. Из тех, кому была нужна медицинская помощь, к врачу не пошел каждый третий. При этом 12% консультировались у медицинских работников, не посещая больницы и поликлиники, а 51% занимались самолечением. Среди основных причин, по которым россияне не обращались к врачу, чаще всего встречаются такие объяснения, как неудовлетворенность работой медорганизации (30,2%), нехватка времени (23,8%), сомнения в эффективности лечения (21,7%), доступность необходимого лечения только за деньги (14,6%).

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HRB-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.