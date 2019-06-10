Жительниц Кисловодска задержали за контрабанду золота на 2,5 млн рублей

На Ставрополье на двух жительниц Кисловодска завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), сообщает пресс-служба северо-кавказского таможенного управления. Женщины пытались незаконно вывезти в Турцию около 100 ювелирных украшений на 2,5 млн руб.

Контрабандисток задержали 2 апреля 2019 года в ходе таможенного контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул». Женщины пытались провезти в багаже без декларации две партии золотых колец, серег, цепей и браслетов общей массой 713 г.

«Товарная партия была изъята и направлена на экспертизу, согласно заключению которой, ювелирные изделия изготовлены из золотых сплавов 583, 585 и 925 проб», - приводит пресс-служба слова начальника оперативно-розыскного отдела Минераловодской таможни Отари Хуцистова.

Таможенникам задержанные заявили, что не знали о необходимости декларирования перевозимых украшений.

Дарья Голякова