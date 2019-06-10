Комбинат стройматериалов в Старом Осколе попал под наблюдение из-за долгов по налогам

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении расположенного в Старом Осколе ООО «Комбинат строительных материалов». Об этом сообщается в картотеке суда. Банкротства предприятия потребовало управление ФНС по Белгородской области.

Судя по материалам дела, компания задолжала налоговикам почти 30 млн руб. В эту сумму входит 16,89 млн руб. долга по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ, обязательные платежи в бюджеты в 11,67 млн руб. и еще 2,44 млн руб. иных долгов перед ведомством. Все эти требования уже включены в разные очереди реестра кредиторов.

Процедура наблюдения введена до 21 октября 2019 года, на этот же день запланировано рассмотрение отчета временного управляющего.

Сергей Калашников