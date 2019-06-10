Соглашения о сотрудничестве

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Сормовская теплоэнергоцентраль будет модернизирована за счет средств ПАО «Т Плюс», которое вложит в проект 729 млн рублей до конца 2023 года. 6 июня соглашение подписали Никитин и председатель правления компании Андрей Вагнер. По словам главы области, повысится энергоэффективность и надежность системы теплоснабжения одного из главных теплоисточников Нижнего Новгорода, а жители Сормовского, Канавинского и Московского районов «будут получать «более качественную услугу». «МегаФон» инвестирует более 1 млрд рублей в создание цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Ещё Нижегородская область будет рассматриваться в качестве пилотного региона для изучения вопросов по реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Евразийский банк развития может вложить в дорожное строительство региона 20 млрд рублей. Речь идет об участии банка в финансировании строительства дороги Шопша – Нижний Новгород в обход Балахны. Проект общественного велопроката будет реализован силами правительства региона и банка ВТБ. Стороны рассматривают возможность установить на территории Нижнего Новгорода до 60 велостанций и около 600 велосипедов в пятилетней перспективе.

На третий день работы ПМЭФ губернатор Нижегородской области и мэр Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах: науке, развитии торговли, культуре. Москва и Нижегородская область будут вместе развивать здравоохранение, образование, транспорт, коммунальное хозяйство и промышленность.