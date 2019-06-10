Новосибирские власти создадут новый футбольный клуб вместо аутсайдера «Сибири»

Правительство Новосибирской области создаст новый футбольный клуб взамен «Сибири», вылетевшей из первого дивизиона – Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Новый клуб, учредителем которой станет региональное минспорта, будет называться «Новосибирск». Основной причиной, подтолкнувшей власти к созданию нового клуба, называется «неэффективное управление действующего руководства ФК «Сибирь».

По итогам сезона 2018-2019 ФК «Сибирь» оказалась в числе аутсайдеров. В 38 играх команда заработала только 37 очков и заняло 18 место (из 20 клубов) и выбыла во второй дивизион. «Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что ввиду того что ФК «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра, – заявил вице-губернатор Андрей Жуков.

Замглавы региона добавил, что приоритетной задачей для нового клуба в предстоящем сезоне станет возвращение в ФНЛ: «третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в чемпионатах и первенствах России».

Константин Воронов