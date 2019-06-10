На Кубани создали Центр развития торговли

В Краснодарском крае создан Центр развития торговли. Учреждение займется разработкой и реализацией мероприятий, содействующих развитию торговой отрасли региона, а также станет техническим оператором краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Кроме того, Центр займется закупкой и организацией проведения лабораторных исследований продовольственных и непродовольственных товаров, которые вправе использовать данный знак.

По итогам трех конкурсов «Сделано на Кубани» победителями признаны 418 товаров 133 производителей региона. Продажи продукции со «знаком качества» растут приблизительно на 10-13%.

Прием заявок на четвертый конкурс «Сделано на Кубани» начнется 1 июля 2019 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце мая при департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края был создан Совет рынков. Он займется совершенствованием и развитием рыночно-ярмарочной торговли, а также рассмотрением проблемных вопросов отрасли.

Василий Хитрых