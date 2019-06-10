Сотрудники администрации Большесосновского района ушли в отпуск после отставки главы

Сотрудники администрации Большесосновского муниципального района не вышли на работу. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией в территории. По словам одного из собеседников, чиновники ушли в отпуск в знак солидарности с главой района Вячеславом Бурковым, отправленным в отставку депутатами земского собрания в минувшую пятницу. Врио главы муниципалитета Владимир Тресков отказался от комментариев.

Как ранее писал “Ъ-Прикамье”, решение об отставке главы района рассматривалось на внеочередном заседании земсобрания. Инициативу поддержали 11 народных избранников, против выступил один депутат. Временно исполняющим обязанности главы назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. Депутаты были недовольны условиями проведения аукционов по дорожным работам, а также кадровой политикой Вячеслава Буркова. Сам господин Бурков считает эти претензии безосновательными, а решение об отставке нелегитимным и намерен оспорить его в суде.