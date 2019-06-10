В Ростове проектирование метро планируют начать в 2020 году

Власти Ростовской области планируют начать проектирование метро в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Сейчас работает рабочая группа, она с осени прошлого года возобновила свою работу. Некая цель есть у нас - попробовать выйти на начало проектирования в 2020 году», - приводит издание слова губернатора региона Василия Голубева.

Господин Голубев отметил, что на реализацию проекта бюджетных денег точно не хватит, но он может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства. По его словам, речь идет о надземно-подземном метро.

Метрополитен в донской столице проектировали еще в 70-80-е годы ХХ века, но из-за экономических трудностей, связанных с распадом СССР, работы прекратились. Напомним, несколько лет назад в Ростове работало МКУ «Управление метро Ростова». Оно было учреждено администрацией города в 2008 году для обеспечения проектирования и строительства объектов метрополитена. В 2014 году управление объявило на портале госзакупок поиск организации для разработки проектной документации строительства первой линии Ростовского метрополитена. Строительство первой ветки метро в Ростове планировалось вести в 2014–2020 годах. МКУ «Управление метро Ростова» оценивало проведение работ примерно в 76 млрд руб. Изначально рассматривалось два направления строительства первой ветки метрополитена: «запад — восток» и «север — юг». С учетом анализа пассажиропотока и планов по застройке Левенцовского района был выбран первый вариант. Первый участок длиной 8 км должен был связать шесть станций. Первая линия могла пройти параллельно пр. Стачки к железнодорожному вокзалу и далее вдоль ул. Садовой к пл. Карла Маркса. В администрации города отмечали, что из-за сложных геодезических условий станцию на Привокзальной площади построят на эстакаде высотой 17 м, а станцию на Театральной площади — на глубине 33 м. В условия конкурса неоднократно вносились изменения. В итоге он так и не состоялся. Позже на сайте горадминистрации появилось постановление о реорганизации МКУ «Управление метро Ростова». Управление вошло в состав дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону (ДИСОТИ). После идея строительства метронеоднократно обсуждалась властями города, но работы так и не начались.

Дарья Голякова