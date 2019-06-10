На выборы губернатора Челябинской области выдвинулся третий кандидат

В челябинский облизбирком подал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Челябинской области третий кандидат – юрист, директор по правовым вопросам ООО «Центр защиты прав жителей Челябинской области» Александр Лебедев. Визит в офис избирательной комиссии транслировался на его странице в Facebook. Господин Лебедев заявился как самовыдвиженец.

Напомним, ранее в качестве кандидатов в губернаторы Челябинской области зарегистрировались действующий врио главы региона Алексей Текслер и бизнесмен Андрей Аюпов. Выборы должны состояться 8 сентября, в единый день голосования.