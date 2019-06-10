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Александр Бречалов назвал Удмуртию «Клондайком для инвесторов»

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал республику «Клондайком для инвесторов». Об этом он заявил в интервью «Интерфакс».

«Удмуртия для потенциальных инвесторов — это вообще Клондайк. Почему? Небольшая предыстория. До 1989 года это был закрытый регион, и вот эта ментальная "прошивка закрытости" сохраняется отчасти и до сегодняшнего дня. По цифрам: у нас впервые за пять лет объем инвестиций увеличился, но в цифровом выражении это, конечно же, копейки. У нас было в 2017 году инвестиций в основной капитал 83 млрд руб., а в 2018 — 97 млрд руб. То есть это в разы меньше, чем у наших конкурентов-соседей — Пермского края, Башкортостана и тем более Татарстана. Это говорит о том, что, по сути, республика, ее экономика варились в собственном соку. Поэтому сейчас в Удмуртию инвестировать, может быть, чуть легче, чем в другие регионы»,— отметил господин Бречалов.

Отметим, что это не первая оценка главой Удмуртии потенциала региона. Ранее он заявлял, что Удмуртия должна стать «туристической Меккой страны».

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