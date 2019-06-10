Инфляция в Удмуртии с начала 2019 года составила 1,5%

По итогам мая 2019 года инфляция в Удмуртии составила 1,5% к значениям декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Значение к показателю мая 2018 года составило 3,8%, к показателю апреля 2019 года — 0,1%.

Стоимость всех услуг в мае выросла на 0,4%, алкогольные напитки также подорожали на 0,4%. Цена на продовольственные товары осталась прежней. В то же время на 0,1% подешевели непродовольственные товары, бытовые услуги — на 0,4%. Динамика показана в сравнении со значениями апреля 2019 года.