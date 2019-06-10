В Татарстане производство электроэнергии увеличилось на 12% за первые пять месяцев

Генерирующие предприятия Татарстана с января по май этого года произвели 11,4 млрд кВт.ч. электроэнергии, сообщает региональное диспетчерское управление энергосистемы Татарстана. Показатель на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего выработки энергии зафиксировано на Казанской ТЭЦ-3, Заинской ГРЭС, Казанской ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

Также на 2% выросло потребление электроэнергии, до 12,9 млрд кВт.ч. В управлении динамику связывают с увеличением потребления предприятиями химической промышленности, населением и владельцами мелкомоторной техники.

Исторический максимум потребления электрической мощности энергосистемы Республики Татарстан за один день зафиксирован в 1991 году и составил 4699 МВт.

“Ъ-Казань”