10 июня, понедельник
Компания Alpine готовит новую модификацию спорткара A110, премьера которой состоится на гонке «24 часа Ле-Мана».
Prochainement… Restez connectes ! #FromDieppeToLeMans #AlpineCars pic.twitter.com/4uP4aOoJhq— Alpine (@alpine_cars) 6 июня 2019 г.
Ожидается, что новинка, тизер которой французский автопроизводитель опубликовал в соцсетях, будет представлять собой экстремальную версию купе, построенную с учетом наработок гоночных моделей Alpine A110 Cup и Alpine A110 GT4. При этом спорткар должен сохранить допуск на дороги общего пользования.
Напомним, премьера базового купе Alpine A110 состоялась в 2017 году. Новый вариант спорткара представят 15-16 июня во Франции.