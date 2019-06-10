Компания Alpine готовит новую модификацию спорткара A110, премьера которой состоится на гонке «24 часа Ле-Мана».

Ожидается, что новинка, тизер которой французский автопроизводитель опубликовал в соцсетях, будет представлять собой экстремальную версию купе, построенную с учетом наработок гоночных моделей Alpine A110 Cup и Alpine A110 GT4. При этом спорткар должен сохранить допуск на дороги общего пользования.

Напомним, премьера базового купе Alpine A110 состоялась в 2017 году. Новый вариант спорткара представят 15-16 июня во Франции.