Жителей Казани научат английскому языку для помощи участникам Worldskills

В парках Казани для жителей города пройдут уроки английского языка, краеведения и гостеприимства. Прошедшие курс подготовки горожане получат значки «амбассадоров Казани», которые должны помогать туристов, которых будет «особенно много в августе во время Worldskills», сообщила глава комитета по развитию туризма исполкома Дарья Санникова, пишет «Татар-информ».

«Гости города могут оказаться не только в центре, но и в любом районе города. И местные жители со специальным значком, полученным по прохождении курса, могли бы стать амбассадорами нашего города, рассказать об интересных туристических объектах конкретного района»,— объяснила госпожа Санникова.

“Ъ-Казань”