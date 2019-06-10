«Продавать не просто часы, а ценные мгновения, — новое веяние часовой моды»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о новой кампании Chanel для часов J12 и том, как часовщики стали настоящими романтиками.

До 11 июня в Образовательном центре Московского музея современного искусства, что в Ермолаевском переулке, 17, продлится выставка, посвященная новым часам J12 от Chanel.

О самих часах я уже рассказывала еще в день их первого показа на Baselworld. Часы очень даже интересные: с первого взгляда, узнаваемые J12, будто ничего и не менялось, приглядываешься и обнаруживаешь, что поменялось очень многое. Если совсем точно — 50% компонентов, от начертания цифр до механизма.

Образ часов тоже решили оставить узнаваемым и одновременно изменить. Этому и посвящена выставка в двух залах ММОМА. С экранов девять прекрасных женщин — Кира Найтли, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Ванесса Паради, Эли Макгроу, Лили-Роуз Депп, Кароль Буке, Анна Муглалис и Лю Вэнь — рассказывают о секундах, которые изменили их жизнь.

Автор проекта — французский фотограф Брижит Лакомб. Собственно, секунды — тема всей рекламной кампании новых J12. «Будь то самая долгая секунда в жизни или день принятия важного решения; время, нужное для приготовления идеального яйца всмятку или точно рассчитанное время, чтобы успеть на самолет или не опоздать на такси, — гласит релиз Chanel. — Новые J12 — часы именно для таких моментов, совершенный свидетель каждой секунды».

Продавать не просто часы, а ценные мгновения, философию и некое ощущение своего личного времени — вообще новое веяние часовой моды. В январе был запущен Code 11.59 от Audemars Piguet. 11.59 в названии — тоже отсылка к секунде, очень важной секунде до начала нового дня. Еще раньше, несколько лет назад, Jaeger-LeCoultre предлагали отметить бриллиантом свое секретное время (свидание, важная встреча — каждому свое), а Hermes — остановить время на часах Time Suspended.

Вокруг нас слишком много того, что демонстрирует точное время, будь то дисплей телефона, монитор компьютера или табло в аэропорту. Часы должны не просто безлико показывать точное время, иначе кому они нужны. Такие совершенно прагматические рассуждения сделали из часовщиков настоящих романтиков.