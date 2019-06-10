«Большинство гурманов гастрономическим символом Флоренции называют лампредотто»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков делится советами, что именно и где отведать во Флоренции.

Флоренция сегодня: возвращаемся сюда в который раз… Посоветую вам — где и чем пообедать. В историческом центре города, между монастырем Сан-Марко и Капеллой Медичи, где Микеланджело установил уникальной красоты надгробия великим герцогам Тосканы, находится главный рынок Сан-Лоренцо. Первый этаж — это сыры, колбасы, пресный тосканский хлеб и прочие замечательные яства. А вот второй — Mercato Centrale, как называют его сами флорентийцы, изобилует демократичными барами, ресторанами, кафе, в которых запросто можно отведать народной кухни, продуктами для которой торгуют в лавках внизу. Ну, например, лампредотто.

Этот замечательный деликатес возник еще во времена как раз Микеланджело. И сегодня большинство гурманов гастрономическим символом Флоренции называют не знаменитый флорентийский стейк, который можно попробовать в ресторанах всего мира, а именно лампредотто. Это небольшая булочка со сваренной требухой, частями говядины, в которые входят отделы коровьего желудка. Умопомрачительно вкусно!

Многие туристы, которым посчастливилось попробовать этот странный бутерброд, утверждают, что достаточно откусить лишь один раз и остановиться вы уже не сможете, хотя на первый взгляд такой вкуснотищи в нем даже не предполагаешь. Здесь же, на Mercato Centrale, обязательно отведайте так называемых «каннибальских» блинов. На протяжении нескольких столетий тосканские хозяйки замешивают их на свиной крови… А в финале обеда — замечательное местное мороженое. Здесь, я уверен, уговаривать никого не придется, потому что жарко сейчас во Флоренции.