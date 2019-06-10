В Самарской области пяти учреждениям присвоен статус базовых школ РАН

Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева признан научно-образовательным центром для базовых школ Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает правительство региона.

«В Самарской области статус таких школ получили лицей авиационного профиля №135, самарские гимназии №1 и 11, самарский лицей информационных технологий и тольяттинская школа №57»,– говорится в сообщении.

Эти заведения получат от самарского вуза помощь в создании образовательных программ развития исследовательской активности учащихся. Кроме того, их ученикам будет предоставлен доступ к исследовательским проектам, над которыми работают ученые университета.

Кроме того, школам нового формата будет оказана поддержка в части методической и научной базы. В частности, ученые вуза, включая академиков и членов-корреспондентов РАН, сотрудников научных абораторий, проведут научно-популярные и образовательные лектории и помогут школьникам создать научные проекты. Это позволит начинающим ученым развить исследовательские навыки в сотрудничестве с экспертами.

Георгий Портнов