Суд не стал продлевать домашний арест экс-главе СвЖД Алексею Миронову

Ленинский райсуд Екатеринбурга отказался рассматривать ходатайство следователей Уральского следственного управления СКР на транспорте о продлении ареста экс-начальнику Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки на сумму 725 тыс. руб. (ст.290 УК РФ). Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Колосовский. По его словам, следствие ошиблось в ходатайстве, указав в нем дату окончания меры пресечения — 12 июня 2019 года. Суд ходатайство отклонил, так как срок назначенного ранее домашнего ареста для главы свердловской магистрали и так истекает 12 июня.

Уголовное дело в отношении Алексея Миронова было возбуждено после заявления уральской строительной компании «Строй Тикс». Ранее она была одним из субподрядчиков железнодорожников. По мнению заявителей, начальник СвЖД брал деньги за общее покровительство. В середине апреля стало известно об уголовном деле в отношении 40—летнего Евгения Акулова, который, по словам Алексея Миронова, является одним из заявителей по его уголовному делу. Сам Алексей Миронов и его защита заявляют о том, что дело сфабриковано и является местью со стороны недоброжелателей. В середине февраля Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему главе магистрали на домашний арест.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Глава СвЖД проложил путь домой»