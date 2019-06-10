На Ставрополье застройщика будут судить за незаконное привлечение денег дольщиков

Дело ставропольского застройщика, которого обвиняют в незаконном привлечении средств участников долевого строительства (ст. 200.3 УК РФ), направлено в Промышленный суд города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия, директор компании-застройщика в 2017 году арендовал земельный участок в Ставрополе и строил там многоквартирный дом. Подозреваемому не удалось получить положительное заключение о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, но он продолжил привлекать деньги дольщиков для строительства. Застройщик размещал рекламные объявления на уличном баннере и в интернете, предлагая гражданам приобрести квартиры в строящемся доме. Таким образом злоумышленник получил от дольщиков 6,2 млн руб.

Дарья Голякова