На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»

Хедлайнером авиационного фестиваля «Крылья Пармы», который пройдет на аэродроме Большое Савино в Перми 6 июля, станет пилотажная группа «Русские витязи». Зрители смогут увидеть имитацию воздушного боя, скоростные проходы, «бочки» и «петли», «небесное сердце» и перекрестные проходы.

Как сообщал "Ъ-Прикамье'', контракт на организацию шоу получило ООО «ГК „Кучер“», ставшее единственным участником проводившегося краевым минзакупок конкурса. Стоимость контракта составила 4,8 млн руб.

Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» традиционно проходит в Перми с 2009 года.