В Нижнем Новгороде центр ГИБДД незаконно освобождал нарушителей от ответственности

Прокуратура Сормовского района выявила нарушения в работе Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАПАФ ОДД ГИБДД). Сотрудники необоснованно отклоняли жалобы грузоперевозчиков и незаконно освобождали виновных от ответственности.

Сотрудники ЦАФАП, как сообщает региональная прокуратура, не соблюдали порядок рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц на постановления о привлечении их к административной ответственности, незаконно отменяли постановления по делам об административных нарушениях.

Также было установлено, что с 1 января по 28 февраля 2019 года должностные лица ЦАФАП ОДД уничтожили 46% фотоматериалов (117,9 тыс. шт.), зафиксировавших факты превышения водителями скоростного режима. Действия сотрудников центра признаны неправомерными и нарушающими принцип неотвратимости наказания, «поскольку оборудование имеет возможность практически со стопроцентной вероятностью определять государственные регистрационные знаки транспортных средств» нарушителей.

В адрес начальника полиции ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Камышева внесено представление об устранении нарушений. В результате три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Анастасия Еремина