На Кубани юриста обвиняют в мошенничестве

В Крыловский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2014 году житель Крыловского района оспаривал судебный иск о лишении его отцовства. Обвиняемая оказывала ему юридические услуги. Со временем мужчина отказался от иска, но в 2017 году юрист сообщила, что за 85 тыс. руб. якобы может обжаловать прекращение дела. В надзорном ведомстве уточнили, что, согласно законодательству, такая попытка заведомо являлась безрезультатной.

«На протяжении восьми месяцев она продолжала убеждать клиента, что решение принято в его пользу, однако дело не вернулось из суда», - рассказали в прокуратуре края.

После этого женщина потребовала с клиента еще 50 тыс. руб. якобы для оплаты экспертизы ДНК. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых