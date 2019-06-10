Пассажиропоток «экспресса» в Пулково в мае увеличился до 70 тыс. человек

Автобусы №39Э, курсирующие без остановок между станцией метро «Московская» и аэропортом Пулково в Петербурге, в мае этого года увеличили пассажиропоток до 70 тыс. человек в месяц. В начале года 2019 прирост составлял 20 тыс. пассажиров в месяц, сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 1 апреля автотранспортное ведомство направило на маршруты №39 и №39Э дополнительные автобусы, увеличив их общее количество до 29. В общей сложности, в апреле и мае автобусами в Пулково воспользовались более 1,3 млн. пассажиров — на 200 тыс. больше, чем в 2018 году.