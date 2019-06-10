ООО «Речные перевозки» из Удмуртии задолжало сотрудникам 4,3 млн рублей

ООО «Речные перевозки» из Завьяловского района в Удмуртии задолжало работникам 4,3 млн руб. Зарплату не получили более чем 60 сотрудников компании, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что предприятие, занимающееся добычей сыпучих материалов со дня реки Кама, перестало выплачивать зарплату в период с мая по ноябрь 2018 года. В отношении компании возбудили уголовное дело. В ходе следствия директор предприятия полностью признал свою вину и возместил ущерб. Следователь учел эти факты и направил в суд ходатайство о наложении на директора судебного штрафа.