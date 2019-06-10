Гособвинение запросило для экс-владельца «ITM-холдинга» Юрия Юдина пять лет колонии

Прокуратура потребовала приговорить к пяти годам колонии общего режима для экс-владельца «ITM-холдинг» Юрия Юдина, обвиняемого в истязании пятилетнего мальчика (ст. 117 УК РФ). Как сообщили в Пригородном райсуде (Нижний Тагил, Свердловская область), оглашение приговора назначено на 14 июня, пишет нижнетагильское издание «Между строк».

Юрий Юдин обвиняется в том, что с 2014-го по 2018 год участвовал в четырех эпизодах истязания несовершеннолетних. Один из эпизодов произошел в селе Капасиха (под Нижним Тагилом) в частном доме, который относится к собственности компании. Также известно о ситуации, когда он истязал детей с помощью ошейника с током и «читал лекции» о том, как правильно воспитывать детей. В августе 2019 года суд первой инстанции рассматривал в отношении него обвинение в истязании пятилетнего мальчика, однако статья была переквалифицирована на побои, и бизнесмен избежал наказания в связи с декриминализацией статьи. В конце декабря Свердловский облсуд отменил постановление об его освобождении от уголовной ответственности и дело вернули на рассмотрение суду первой инстанции. В ходе следствия защита Юрия Юдина заявляла о необоснованности обвинений. По ее мнению, все дело было построено на клевете и оговорах недовольных бывших сотрудников компании.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «Уральского бизнесмена вернули в суд»