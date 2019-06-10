Пермский край заключил на Петербургском форуме контракты на 250 млрд рублей

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым подписала на Петербургском международном экономическом форуме десять соглашений на общую сумму более 250 млрд руб. Новые производства позволят создать 2,2 тыс. рабочих мест.

В частности, были подписаны четыре специнвестконтракта (СПИК): два с «Уралкалием» и по одному с «Верхнекамской калийной компанией» (ЗАО «ВКК») и ПАО «Метафракс». В рамках соглашений с ПАО «Уралкалий» на территории Пермского края планируется увеличение производства калийных удобрений — разрабатываются проекты «Соликамск-2» и «Половодовский калийный комбинат». Общая сумма инвестиций составит более 155 млрд руб., а новые рабочие места смогут получить около 1900 человек. В рамках СПИКа с ЗАО «ВКК» будет создано промышленное производство по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год с общим объемом инвестиций 87 млрд руб.

В соответствии с девятилетним контрактом с ПАО «Метафракс» в Губахе будут построены промышленные установки по производству формалина и параформальдегида. Объем инвестиций превысит 5,2 млрд руб., а налоговые поступления в бюджет Прикамья на время действия контракта составят около 100 млн руб. Кроме того, в первый день было заключено соглашение с АО «Карьер», в рамках которого в Чусовском городском округе до 2024 года планируется построить цементный завод. Проектная мощность нового производства, согласно планам инвестора, составит 300 тыс. тонн цемента в год. Запуск завода позволит создать 300 новых рабочих мест.

На полях форума были также заключены соглашения с «Газпром нефтью» и «Сибур-Химпромом». В рамках договоренностей с первой компанией Пермский край будет производить оборудование для освоения арктического шельфа. Вместе с «Сибур-Химпромом» планируется производство специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии, которые будут производиться и на экспорт. Подписание документа позволяет привлечь в регион дополнительные инвестиции — почти 4 млрд руб.

Кроме того, ряд соглашений, заключенных во время ПМЭФ-2019, затронут не только экономику и промышленность в регионе, но и сферы образования и науки. В частности, было подписано соглашение между правительством Прикамья и компанией «Яндекс». Отдельное внимание будет уделено перспективам использования образовательных продуктов «Яндекса» в школах Пермского края. «Яндекс» уже реализует в Перми такие проекты, как «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей». Кроме того, для развития научно-образовательного центра «Рациональное природопользование» в Прикамье будут привлечены средства компаний «Уралхим» и «Уралкалий». «Они — основные потребители технологий НОЦа, поэтому на них будем ориентироваться, но не только на них. У нас, на территории края, теперь присутствуют компании „Еврохим“, „Акрон“, „Метафракс“ мощно развивается, „Сибур“ активно рассматривает наш регион как площадку для внедрения высокоинтеллектуальных продуктов и отработки того, что у них есть. У нас собирается мощная группа компаний, взаимодействие с которыми надо транслировать в науку и образование»,— подчеркнул губернатор Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

В ходе форума обсуждались и действующие проекты региона, например «Промобот», в рамках которого подписано соглашение с Корпорацией «МСП», РЭЦ и ВЭБ.РФ. С РЭЦ также было подписано соглашение о продвижении товаров, работ и услуг Пермского края на мировой рынок посредством электронных торговых площадок. Кроме того, по итогам форума, на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» в Перми будет построен многофункциональный лечебный корпус с возможностью оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи для работников РЖД, проживающих на территории Пермского края.