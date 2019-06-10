Syngenta хочет наладить в ОЭЗ «Липецк» производство средств защиты растений за 1,6 млрд рублей

Один из мировых лидеров по производству средств защиты растений, швейцарская Syngenta, планирует построить в ОЭЗ «Липецк» завод по производству средств защиты растений. В него компания может вложить 1,6 млрд руб., сообщает инвестиционный портал региона. Планируется создание 49 рабочих мест. На предприятии предполагается выпускать сложные гербициды и гербицидные жидкости, концентраты и суспензии. Запуск завода намечен на 2021 год.

Syngenta была создана в 2000 году после объединения агропромышленных подразделений Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства компании открыты в 90 странах мира. Выручка в 2018 году — $13,5 млрд, EBITDA — $2,6 млрд, чистая прибыль — $1,4 млрд.

О другом проекте по производству средств защиты растений в ОЭЗ «Липецк» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Растения получат “Шанс” из Липецка».

Олег Мухин