«Яблоко» выдвинуло на выборы в Госсовет Татарстана активистку движения против МСЗ

Активистка движения против строительства мусоросжигательного завода под Казанью Вера Керпель выдвинута кандидатом на выборы в Госсовет Татарстана от «Яблока». Об этом «Ъ-Казань» сообщил председатель республиканского отделения партии Руслан Зинатуллина.

По его словам, госпожа Керпель баллотируется по Волжскому одномандатному избирательного округу, куда входит территории Зеленодольского района и часть Зеленодольска. В границах округа находится поселок Осиново, где компания «РТ-инвет» планирует начать строительство МСЗ уже в начале июля этого года. Объект стоимость 28 млрд руб. должен заработать в 2022 году.

«Яблока» не планирует выдвигать иных кандидатов на выборы в Госсовет. Господин Зинатуллин объяснил такое решение отсутствием финансовых ресурсов у партии. Госпоже Керпель для регистрации кандидиатом необходимо будет собрать около 1,8 тыс. подписей избирателей округа.

Выборы запланированы 8 сентября. Всего будет избрано 100 депутатов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”