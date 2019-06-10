На Ставрополье виновному в гибели двоих рабочих инженеру назначили условный срок

В Нефтекумске бывшего инженера-технолога текущего капитального ремонта скважин АО «Самотлорнефтепромхим» Рустема Куртбариева приговорили к двум годам лишения свободы условно за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью одного рабочего и смерть двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия и суда, ночью 7 августа 2018 года Куртбариев во время ремонта на бурильной установке нефтяной скважины не замерил газовоздушную среду и дал указание ремонтной бригаде продолжать работу. В результате утром произошел выброс и возгорание газонефтяной смеси. Двое работников погибли, здоровью третьего причинен тяжкий вред.

Дарья Голякова